Разгром элиты ВСУ и прорыв под Орестополем: успехи ВС РФ к утру 7 июня

Разгром элиты ВСУ и прорыв под Орестополем: успехи ВС РФ к утру 7 июня

Российские силы поразили элитные расчеты подразделения БПЛА ВСУ «Скифские грифоны» на Запорожском направлении. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 7 июня?

Уничтожили элиту БПЛА ВСУ «Скифские грифоны»

На Запорожском направлении несколько расчетов элитного подразделения БПЛА ВСУ «Скифские грифоны» были уничтожены ударами фугасных авиабомб, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«„Скифские грифоны“, несколько расчетов, уничтожены ФАБами на Запорожском направлении», — сообщили в силовых структурах.

В силовых структурах подтвердили, что наряду с проведением расчетов было полностью уничтожено все специализированное оборудование.

Выбили ВСУ из Орестополя

Российские военные берут под контроль новые позиции в районе села Орестополь в Днепропетровской области, передает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Населенный пункт Орестополь сейчас перешел в серую зону. Наши военнослужащие уже выбили украинских боевиков с данного населенного пункта, <...> берут под контроль новые участки местности в данном районе», — сказал он.

Марочко отметил, что военные РФ начали планомерно давить на дислоцированную на этом участке группировку ВСУ со стороны Новоселовки и Алексеевки.

По словам военного эксперта, противник еще пытается держать оборону у Орестополя, «но фронт постепенно сдвигается в северном направлении».

Сорвали атаку в Запорожской области

Подразделения воздушного прикрытия группировки «Восток» успешно отразили воздушную атаку противника в Запорожской области, сбив множество разведывательных и ударных беспилотников, сообщило Министерство обороны России.

«В ходе мониторинга воздушного пространства в Запорожской области расчет РЛС (радиолокационной станции. — NEWS.ru) группировки войск „Восток“ зафиксировал группу воздушных целей противника. Для их поражения были задействованы операторы ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем. В ходе перехвата была уничтожена группа вражеских беспилотников самолетного типа „Домаха“, „Shark“ и „Лелека“», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что данные дроны осуществляли разведку местности и координировали перемещение следовавших за ними тяжелых беспилотников типа «Баба-яга», которые также были сбиты.

Уничтожили украинские тяжелые коптеры

В российском военном ведомстве заявили, что военнослужащие группировки «Центр» успешно нейтрализовали разведывательные беспилотники и тяжелые коптеры противника на Добропольском направлении специальной военной операции.

«Военнослужащие расчетов дронов-перехватчиков подразделения войск беспилотных систем отдельного мотострелкового соединения группировки войск „Центр“ уничтожили разведывательные и тяжелые коптеры формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах на Добропольском направлении СВО», — отметили в МО.

В ведомстве отметили, что успешное уничтожение вражеских беспилотников значительно ограничивает способность украинских формирований проводить разведку, корректировать артиллерийский огонь и атаковать позиции ВС РФ как на передовой, так и в тылу.

За сутки поразили цели ВСУ тяжелыми огнеметными системами

Военнослужащие группировки войск «Восток» за прошедшие сутки поразили цели противника с помощью тяжелых огнеметных систем, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

«Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ. Цели поражены», — сказал офицер.

Он также напомнил, что в течение суток противник потерял до 385 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

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