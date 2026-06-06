Танкисты «Востока» уничтожили замаскированные укрытия и огневые точки ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 6 июня?

Поразили укрытия и огневые точки ВСУ

«Танкисты группировки войск „Восток“ уничтожили замаскированные укрытия и огневые точки ВСУ в Запорожской области», — сказали в министерстве.

В военном ведомстве отметили, что разведывательный расчет БПЛА выявил замаскированные позиции противника, местоположение которых было передано танковым экипажам Т-80БВМ.

Далее подразделения выдвинулись на рубеж и нанесли удар осколочно-фугасными снарядами. В результате стрельбы перекрытия блиндажей были разрушены, огневые средства подавлены, а живая сила уничтожена.

«Боевая работа танковых экипажей лишила противника возможности удерживать занимаемые рубежи и обеспечила продвижение наших штурмовых групп на этом участке проведения специальной военной операции», — добавили в Минобороны РФ.

Модернизируют трофейные дроны для использования против ВСУ

Военнослужащие из подразделений беспилотных систем группировки «Центр» используют трофейные модернизированные тяжелые коптеры для борьбы с противником в зоне спецоперации, сообщило Минобороны России.

«Военнослужащие штурмовых подразделений обнаруживают и эвакуируют сбитые тяжелые коптеры противника, после чего транспортируют их в мастерские подразделений войск беспилотных систем. Техники производят восстановление и модернизацию дронов. Несмотря на значительные повреждения, благодаря профессиональным действиям специалистов трофейные беспилотные летательные аппараты возвращаются в строй и применяются против своих прежних владельцев», — отметили в МО.

В военном ведомстве добавили, что в перехваченном беспилотнике вся электроника и дополнительные детали заменяются на российские компоненты.

После сборки расчеты отрабатывают управление коптером на полигоне. В дальнейшем дрон отправляется на выполнение боевых задач — обеспечению логистики и ударному прикрытию штурмовых подразделений группировки войск «Центр».

Уничтожили пункты управления авиацией ВСУ

Операторы ударных дронов группировки войск «Восток» поразили пункты управления БПЛА противника в Запорожской области. Информацию об этом предоставило Минобороны России.

«Операторы ударных БПЛА группировки войск „Восток“ уничтожили пункты управления беспилотной авиации ВСУ в Запорожской области», — сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что скрытые в лесополосах и вблизи опорных пунктов позиции противника были выявлены по активности операторов, а также наличию терминалов спутниковой связи «Старлинк» и наземных станций управления беспилотниками.

«В результате огневого поражения все выявленные цели были уничтожены, оборудование и средства связи противника ликвидированы», — сообщили там.

Ликвидировали пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области

Расчеты гаубиц Д-30, входящих в состав «Востока», поразили пункты размещения противника в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России.

«Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск „Восток“ уничтожили пункты размещения живой силы ВСУ в Днепропетровской области», — заявили в Минобороны.

В министерстве сообщили, что разведывательные расчеты БПЛА передали данные о расположении сил противника артиллерийским подразделениям.

«В результате стрельбы были уничтожены резервы противника. Управление работой артиллерийских расчетов и расчетов беспилотной авиации выполнялось с использованием средств связи отечественного производства», — проинформировали в министерстве, подчеркнув, что артиллеристы пресекли активность подразделений ВСУ на этом участке проведения СВО.

Лишили ВСУ свыше 170 солдат и танка Т-62

Потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 170 военнослужащих, танк Т-62 и самоходная артиллерийская установка Paladin, сообщил офицер пресс-центра группировки войск «Север» Александр Тихомиров.

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск „Север“, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 170 военнослужащих, танк Т-62, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, самоходная артиллерийская установка Paladin американского производства, три миномета, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ», — сказал он.

По его словам, также удалось уничтожить 46 пунктов управления беспилотниками, 69 дронов самолетного типа, 43 тяжелых боевых БПЛА R-18 и 11 наземных беспилотников противника.

Тихомиров отметил, что военнослужащие группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригаде теробороны в районах Свободы и Кияницы Сумской области, а также формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах Рубежного и Избицкого в Харьковской области.

«Подразделения группировки войск „Север“ в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение», — добавил он.

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