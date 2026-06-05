Удары возмездия и роботы с огнеметами: новости СВО на вечер 5 июня

Сотрудники ТЦК начали просить выкуп за похищенных на улице людей, российская армия нанесла семь ударов возмездия за неделю, средства ПВО сбили 3084 беспилотника ВСУ, боевых роботов оснастили огнеметами. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 5 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Офицер ВСУ назвал ТЦК ворующими людей бандитами

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) — это банды, которым все сходит с рук, заявил офицер ВСУ Геннадий Друзенко. По словам военного, если раньше украинцы просто блокировали автобусы с военкомами, то теперь они прибегают к более радикальным мерам — ножам и огнестрельному оружию.

Друзенко отметил, что сейчас сотрудникам ТЦК можно все, в том числе «фактически воровать людей с улиц и брать выкуп за то, чтобы их отпустить». Офицер добавил, что финансовая поддержка Украины со стороны Запада может временно гасить социальное недовольство, но напряжение в украинском обществе продолжает расти.

ВС РФ нанесли по Украине семь ударов возмездия

Вооруженные силы России в течение недели — с 30 мая по 5 июня — нанесли семь ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины в ответ на террористические атаки Киева, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Также атакам подверглись объекты ТЭК, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Удары наносились высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Помимо этого, уничтожены военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников, добавили в ведомстве.

ПВО сбила более трех тысяч дронов за неделю

Российские средства противовоздушной обороны сбили за неделю 47 управляемых авиабомб, 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства. По данным Минобороны, также ликвидированы 3084 украинских дрона самолетного типа.

В ночь на 5 июня силы ПВО перехватили и ликвидировали 123 украинских беспилотника над регионами России. БПЛА сбили над территориями Воронежской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Российские бойцы вооружили роботов огнеметами «Шмель»

Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты группировки «Север» завершили модернизацию наземного роботизированного комплекса, добавив к нему реактивный пехотный огнемет «Шмель». Как уточнил инженер-техник с позывным Механ, данная разработка была создана с целью поддержки пехотных и штурмовых подразделений, которые выполняют задачи по расширению буферной зоны безопасности в Харьковской области.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Военный отметил, что специалисты оснастили комплекс направляющими для надежной фиксации термобарических зарядов, что позволяет осуществлять их запуск как одновременно, так и поочередно. Кроме того, была обеспечена возможность оптоволоконного управления модернизированным комплексом. НРТК предназначен для эффективного поражения опорных пунктов и живой силы противника, которая укрывается в блиндажах.

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