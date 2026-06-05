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05 июня 2026 в 10:45

Российские военные оснастили боевых роботов огнеметами

РИА Новости: ВС России установили на роботизированную платформу огнемет «Шмель»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты группировки «Север» завершили модернизацию наземного роботизированного комплекса, добавив к нему реактивный пехотный огнемет «Шмель», сообщил инженер-техник с позывным Механ РИА Новости. По его словам, данная разработка была создана с целью поддержки пехотных и штурмовых подразделений, которые выполняют задачи по расширению буферной зоны безопасности в Харьковской области.

В ходе модернизации наземного роботизированного комплекса военнослужащими подразделения РХБЗ 11-го армейского корпуса было принято решение об установке на платформу реактивного пехотного огнемета «Шмель», — рассказал собеседник агентства.

Военный отметил, что специалисты оснастили комплекс направляющими для надежной фиксации термобарических зарядов, что позволяет осуществлять их запуск как одновременно, так и поочередно. Кроме того, была обеспечена возможность оптоволоконного управления модернизированным комплексом. НРТК предназначен для эффективного поражения опорных пунктов и живой силы противника, которая укрывается в блиндажах.

Ранее Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что тактика Вооруженных сил России, применяемая в зоне спецоперации на Украине, войдет во все военные учебники. Он подчеркнул, что для СВО характерен отказ от лобовых штурмов, заманивание ВСУ в малые котлы, а также использование подземных коммуникаций.

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