17 сентября 2025 в 10:32

Генерал раскрыл, в чем уникальность тактики ВС России в зоне СВО

Генерал Липовой: тактика России на СВО войдет во все военные учебники

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Тактика Вооруженных сил России, применяемая в зоне спецоперации на Украине, войдет во все военные учебники, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он подчеркнул, что для СВО характерен отказ от лобовых штурмов, заманивание ВСУ в малые котлы, а также использование подземных коммуникаций. По его словам, спецоперация показала, что будущее военной науки за дронами и высокоточным оружием.

СВО — отдельная страница в истории военного искусства России. Оно пополнится примерами ведения военных операций с максимальным сохранением личного состава при продвижении вперед, взятии укрепрайонов и так далее. В СВО появились новые методы наступления, включая использование подземных коммуникаций, тактику взятия в клещи, тактику малых котлов, тактику быстрого натиска, внезапности, нестандартных решений, — отметил Липовой.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские силы осуществили прорыв в населенный пункт Ямполь на Лиманском направлении. По его данным, в настоящее время в поселке продолжаются интенсивные боевые действия. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Россия
СВО
Украина
армии
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
