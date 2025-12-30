Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны

Министерство обороны РФ подтвердило, что в ночь на 29 декабря средствами ПВО была предотвращена атака вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Какие подробности привело ведомство, как отреагировал американский лидер Дональд Трамп?

Что об атаке на резиденцию Путина рассказали в Минобороны

По данным российского военного ведомства, в течение ночи с 28 на 29 декабря был перехвачен и уничтожен 91 украинский ударный беспилотный летательный аппарат, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Атака была отражена как на дальних, так и на ближних подступах к цели. В течение ночи над территорией Брянской области силами ПВО было перехвачено 49 украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Новгородской области. Над Смоленской областью также был сбит один украинский беспилотник, следовавший в том же направлении.

Непосредственно над Новгородской областью до 07:00 мск 29 декабря были перехвачены 18 украинских беспилотников. С 07:00 до 09:00 мск — еще 23.

Все воздушные цели были успешно нейтрализованы, ни одна из них не приблизилась к охраняемому объекту. Эта атака выделяется как одна из самых масштабных попыток использования дронов для нападения на стратегически значимый объект на территории России.

Что Зеленский сказал об атаке на резиденцию Путина

Президент Украины Владимир Зеленский не стал признавать попытку атаки на государственную резиденцию российского лидера. Он заявил, что Киев не предпринимал таких шагов.

«Украина не предпринимает шагов, которые могут ослабить дипломатию», — написал он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Киев понесет ответственность за свои действия. Она подчеркнула, что Зеленский во многом лжет.

Турецкий политолог Энгин Озер считает, что попытка Киева атаковать резиденцию Путина в ходе мирных переговоров выглядит самоубийственной. Он подчеркнул, что в такой ситуации Кремль может признать действующее украинское руководство нелегитимным.

«Попытка киевского правительства атаковать резиденцию президента во время мирных переговоров может быть названа только самоубийственной», — заявил он.

Как на атаку Украины отреагировал Трамп

На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп выразил свое мнение о налете украинских дронов на резиденцию Путина. Он подчеркнул, что такие атаки ему неприятны и неприемлемы.

Трамп также раскрыл, что лично узнал об инциденте от самого Путина во время их утреннего разговора. Американский лидер не только осудил саму атаку, но и подтвердил факт личной коммуникации с российским президентом в тот же день.

«Мне это не нравится, это нехорошо. Я услышал об этом сегодня утром. Знаете, кто мне об этом рассказал? Президент Путин. Рано утром он сказал мне, что подвергся атаке. Это нехорошо», — констатировал Трамп.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что атака украинских БПЛА на государственную резиденцию президента РФ является провокацией, саботирующей мирный процесс. По его мнению, этот инцидент направлен не только против России, но и дестабилизирует дипломатические старания американской администрации.

«Это провокация не только против России, но и подрыв миротворческих усилий американской стороны. Неудивительно, что президент США назвал действия Киева „сумасшествием“», — подчеркнул Слуцкий.

Политик напомнил, что американский лидер уже охарактеризовал действия Киева резкой критикой, пообещав скорректировать формат взаимодействия с украинской стороной. Слуцкий также отметил, что Россия обязательно предпримет ответные действия. По его словам, эти меры могут повлиять и на ее позицию в будущих мирных переговорах.

