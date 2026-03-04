«Огромная ненависть»: Трамп дал оценку отношениям между Путиным и Зеленским Трамп заявил о сохранении огромной ненависти между Путиным и Зеленским

Между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским сохраняется «огромная ненависть», которая негативно влияет на развитие конфликта, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Американский лидер также вновь повторил тезис о том, что при его президентстве кризиса бы не случилось.

Между президентом Путиным и президентом Зеленским — огромная ненависть. Огромная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но, думаю, это практически на высшем уровне, — заявил Трамп.

По его убеждению, личные отношения между главами государств оказывают прямое влияние на ход боевых действий и мешают урегулированию. При этом он не стал отрицать, что российская сторона расположена к переговорам и решению украинского конфликта.

Ранее Трамп обращал внимание, что Москве и Киеву следует поддерживать контакты для урегулирования кризиса. По его словам, которые передала пресс-служба Белого дома, «для танго нужны двое».

Также американский лидер указывал, что украинская проблема остается одним из главных его приоритетов, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке и актуальный кризис в Иране. Трамп выразил уверенность в достижении мирного соглашения.