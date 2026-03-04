Не только Тутберидзе: кто поможет Трусовой стать олимпийской чемпионкой

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) в следующем сезоне может начать сотрудничество с известным французским хореографом Бенуа Ришо. После рождения сына спортсменка возобновила карьеру под руководством тренера Этери Тутберидзе. Выступит ли Трусова на Олимпиаде-2030, почему решила вернуться на лед к прежнему наставнику, что известно о личной жизни фигуристки — в материале NEWS.ru.

Почему фигуристка Трусова вернулась к тренеру Тутберидзе

В середине января Трусова объявила о возвращении к Этери Тутберидзе. По словам спортсменки, она долго думала над выбором наставника после беременности и остановилась на тренере, с кем занималась большую часть карьеры.

«Я всю беременность думала, честно говоря, кого же я выберу в итоге. <…> Потому что за всю карьеру больше всего лет я тренировалась у нее. И мне с ней комфортнее заниматься, выступать. Когда с ней выходишь на старт, ты как будто всегда под защитой», — объяснила Трусова.

Под руководством Тутберидзе фигуристка выступила на чемпионате России по прыжкам. Трусова не смогла выйти в полуфинал турнира.

Спортсменка покинула группу Тутберидзе в 2022 году. На Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022-го она исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, чего никто не делал в мире, однако взяла серебро. Трусова проиграла Анне Щербаковой из-за падения на тройном акселе в короткой программе, а также из-за неидеально выполненных прыжков в произвольной. Уступив первое место, Александра не смогла сдержать эмоций.

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в "фигурке", никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед! <…> У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет!» — воскликнула фигуристка.

Трусова пришла заплаканной на церемонию награждения и не стала аплодировать чемпионке. Она сказала журналистам в микст-зоне, что довольна тем, как выполнила прыжки, но не в восторге от результата.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

После ухода от Тутберидзе спортсменка стала работать с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Он отметил, что с пониманием относится к решению Трусовой возобновить сотрудничество с прежним наставником.

«Она вернулась к тренеру, с которой долго работала и с которой ей комфортно. Свою лепту в ее возвращение в спорт после родов внес», — сказал Плющенко.

По информации РИА Новости, Александра возобновила карьеру ради участия в Олимпиаде-2030. Спортсменка хочет завоевать золото после второго места в Пекине.

Что известно о новом хореографе фигуристки Трусовой

По данным РИА Новости, хореограф Бенуа Ришо может стать постановщиком Трусовой в следующем сезоне. Они провели переговоры и достигли предварительной договоренности. Постановочный процесс может пройти во второй половине весны.

Ришо — один из самых популярных постановщиков в фигурном катании. В 2024 году его признали лучшим хореографом мира по версии Международного союза конькобежцев (ISU). Специалист работает со многими известными фигуристами, среди которых двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа, трехкратная победительница мировых первенств и серебряный призер Олимпиады-2026 Каори Сакамото и еще один ученик Тутберибзе Ника Эгадзе. Программы Ришо гарантируют спортсмену не только высокие баллы за компоненты, но и статус законодателя мод. Хореограф хорошо работает с «физикой» скольжения.

Французский специалист стал главным мемом Олимпиады-2026. Зрители заметили, что Ришо быстро переодевается в куртки разных стран и сидит в них во время объявления оценок судей. К Играм в Италии Бенуа поставил программы 16 фигуристам из 13 стран (12 одиночников, три пары и один танцевальный дуэт).

Александра Трусова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Я приношу с собой все куртки, а потом их быстро меняю. Люди из федераций и руководители команд помогают мне быстро переодеться. Иногда все довольно размеренно, а порой это безумие, когда приходится менять их одну за другой», — отметил Ришо.

Сотрудничество с французским хореографом станет большим шагом вперед для Трусовой и подарит ей новый опыт, заявила NEWS.ru серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова. По ее словам, каждый спортсмен хочет развиваться и пробовать что-то новое в карьере.

«Все новое всегда интересно. Мне кажется, для Александры это плюс, потому что она наберется опыта. Поработала с одним постановщиком, сейчас с другим. Это опыт и развитие. Здорово, супер», — сказала Леонова.

Ришо ранее работал с российскими фигуристами. В 2022 году он поставил Марку Кондратюку короткую программу под песню из сериала «Великолепный век: Империя Кёсем». Хореограф ставил номера Елизавете Туктамышевой, а также танцевальному дуэту Василисе Кагановской и Максиму Некрасову. Сейчас Ришо сотрудничает с Софьей Муравьевой.

Что известно о личной жизни фигуристки Трусовой

17 августа 2024 года Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова. Фигуристы были коллегами по сборной, а в последнее время вместе принимали участие в шоу Плющенко. В январе 2024 года на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге болельщики впервые заметили, что спортсмены не просто друзья.

Трусова рассказывала, что всегда считала бессмысленным жить вместе с партнером до свадьбы. Пара заключила брак спустя полгода после начала отношений. Свадьба прошла в подмосковной усадьбе «Золотой лев».

Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов с сыном Мишей Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

6 августа 2025-го Трусова впервые стала мамой. Роды прошли в элитной клинике «Лапино» в Москве. В это время супруг спортсменки находился рядом с ней и поддерживал ее. Сына назвали Михаилом. В январе 2026-го Трусова приехала на съемки шоу «Ледниковый период» с младенцем. Позднее фигуристка сообщила о венчании с мужем и крещении сына.

Кто стал партнером фигуристки Трусовой в шоу «Ледниковый период»

Трусова участвует в проекте «Ледниковый период». Ее партнером является актер Иван Жвакин. По словам фигуристки, он готов повторять элементы номера до бесконечности, даже когда тренировочный план уже выполнен. При этом актер признает, что чувствует себя гостем в фигурном катании, поэтому в технических спорах всегда уступает профессиональной партнерше.

Трусова рассказала NEWS.ru, что всегда старается прислушиваться к критике на съемках «Ледникового периода», чтобы в будущем не допускать ошибок. По словам спортсменки, ей приятен любой комментарий. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru Трусова и Жвакин отметили, что не расстроились из-за замечаний заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой после проката.

«Я всегда спокойна к критике. Принимаю, стараюсь исправить те ошибки, на которые мне сказали обратить внимание», — заявила Трусова.

