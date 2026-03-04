Испания ответила на угрозу Трампа разорвать торговые отношения Кабмин Испании напомнил Трампу о правовых нормах после угроз прервать торговлю

Правительство Испании в ответ на резонансное заявление президента США Дональда Трампа о возможном прекращении торговли с Мадридом, призвало Вашингтон уважать нормы международного права и соблюдать двусторонние договоренности с Евросоюзом, передает El Pais. В своем заявлении испанский кабмин подчеркнул, что страна является не только ключевым союзником по НАТО, но и одним из ведущих экспортеров в Европе.

Администрация США <...> должна сделать это, уважая автономию частных компаний, международное право и двусторонние соглашения между Европейским союзом и США, — заявили в испанском правительстве.

Мадрид напомнил, что поддерживает устойчивые и взаимовыгодные торговые связи с 195 государствами мира, и Соединенные Штаты входят в их число. Любые попытки пересмотра экономического диалога должны вестись исключительно в правовом поле.

Ранее президент США заявил, что страна намерена разорвать все торговые отношения с Испанией из-за ее отказа повысить военные расходы до 5% от ВВП. Он также раскритиковал руководство страны, противопоставив ему испанский народ.