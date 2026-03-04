Зимняя Олимпиада — 2026
Сотни туристов из России могут оказаться «на улице» в Катаре

РИА Новости: 200 россиян с круиза в Катаре могут выгнать с лайнера

Около 200 граждан РФ оказались в затруднительном положении в столице Катара, передает РИА Новости. Администрация круизного лайнера Celestyal Journey, который не может покинуть Доху с 28 февраля, уведомила пассажиров о необходимости освободить судно до 7 марта.

По информации агентства, люди жалуются, что оказались в чужой стране без средств к существованию. Российские банковские карты в Катаре не работают, а наличных денег у многих нет.

Мы [брошены] на произвол судьбы. Рейсы отменены, аэропорт в Катаре закрыт, до Дубая не добраться, — пожаловалась туристка Нина из Санкт-Петербурга.

Особенно тяжелая ситуация у пожилых пассажиров. Например, у 69-летней женщины из Челябинска, путешествующей с внуком. Рейсы из Катара отменены, а аэропорт закрыт, что делает вылет невозможным, а добраться до Дубая для пересадки не получается.

Туристы уже обратились за помощью в посольство РФ. В своем письме они просят взять ситуацию под контроль и наладить диалог с круизной компанией Celestyal Cruises. Дипломаты подтвердили получение обращения и внесли пассажиров в список ожидающих вылета на родину. В настоящий момент россияне ожидают официальных разъяснений от перевозчика и посольства относительно дальнейшей судьбы.

Ранее сообщалось, что примерно 55 тыс. россиян остаются в странах Персидского залива, не рекомендованных для посещения Министерством иностранных дел РФ. Еще до 12 тыс. путешественников не имеют возможности вылететь домой через закрытые аэропорты региона.

Катар
Россия
туристы
круизы
