Рождение внука, похудение на 84 кг, коллега в ВСУ: как живет Картункова

Звезда КВН и шоу «Однажды в России» Ольга Картункова 4 марта отмечает 48-й день рождения. Как сложились карьера и личная жизнь артистки?

Как прославилась Картункова

Ольга Картункова (Рудакова) родилась 4 марта 1978 года в селе Винсады Ставропольского края. После окончания юридического института, где она получила специальность «делопроизводитель», Ольга начала свою карьеру методистом в Доме культуры.

Творческий путь Картунковой начался с участия в КВН, где она выступала за команду из Пятигорска под названием «Ноев ковчег». В 2010 году она возглавила команду, которая затем была переименована в «ГородЪ ПятигорскЪ». Под ее руководством коллектив завоевал Кубок чемпионов Первой лиги КВН. Спустя год «ГородЪ ПятигорскЪ» вступил в Высшую лигу, а в 2013 году стал ее победителем.

В 2014 году Картункова начала сниматься в юмористическом шоу «Однажды в России», позднее стала сниматься в кино. На настоящий момент в ее фильмографии более 10 работ, включая ленты «Жених», «Две девицы на мели», «Сеструха», «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все» и другие.

Картункова в 2023 году сообщила, что попала в черный список Клуба веселых и находчивых после участия в шоу «Игра» на ТНТ, которое повторяло концепцию КВН и было закрыто до окончания сезона.

«Я знаю, что были списки: „Не пускать на сочинский фестиваль“. Кто-то мне сказал, что я в этих списках. Мне так было обидно. Собственно говоря, мы ничего смертельного не сделали, мы продолжили играть. Это в нас сидит», — сказала Картункова в шоу Иды Галич «Есть вопросики».

Как сложилась личная жизнь Картунковой

В 1997 году Ольга связала свою жизнь с Виталием Картунковым. В их семье появились двое детей: дочь Виктория и сын Александр.

В 2023 году артистка сообщила о разводе с супругом. Сейчас она состоит в отношениях со своим концертным директором Владимиром.

3 марта 2026 года стало известно, что юмористка впервые стала бабушкой. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она призналась, что ей хочется все время целовать внучку. При этом имя девочки знаменитость раскрывать не стала. Первенец родился у сына актрисы — 28-летнего Александра. Вместе со своей возлюбленной он ведет непубличный образ жизни.

«Всем привет, дорогие мои подписчики! Это бабуля-пуля! Я стала бабушкой прекрасной внучки! У меня внучечка-красотулечка, такая вкусная, хочется ее все время зацеловывать. Я очень счастлива!» — поделилась Картункова.

Что известно о похудении Картунковой

В начале своей карьеры в юморе Ольга Картункова имела вес более 100 килограммов. За последние годы она сумела сбросить 84 из них.

В шоу «Вопрос ребром» артистка рассказала, что решилась на похудение, после того как получила перелом ноги и был риск лишиться конечности.

«До сих пор я хожу в протезе. У меня висячая стопа. И это нужно все контролировать. Тяжело, нога отекает. Ой, отеков сколько было, мама дорогая! Но, если бы не эта травма, я бы до сих пор пребывала в том весе и радовала зрителей, которые полюбили меня именно той, которая есть. <…> Мне сказали, что либо я вообще лишусь ноги, либо у меня хотя бы что-то останется. И в Москве делали операцию, и в Израиле. Я была вынуждена похудеть! А потом, когда уже начала сбрасывать вес, я поняла, что это довольно-таки неплохо», — поделилась она.

Картункова рассказала, что неоднократно подвергалась травле из-за избыточного веса и задумывалась о завершении своей карьеры.

«Думала: „Да ну на фиг. Уеду! У меня есть точка на рынке, буду торговать“. Настолько меня довели комментарии», — рассказала артистка на YouTube-шоу Ивана Абрамова.

Как Картункова отреагировала на решение коллеги вступить в ВСУ

В интервью для NEWS.ru Ольга Картункова фактически отреклась от коллеги по шоу «Однажды в России» Игоря Ласточкина. В одном из скетчей они играли бывших супругов, и их совместные выступления транслировались с 2014 по 2018 год.

После решения мужчины вступить в Вооруженные силы Украины Картункова заявила, что не знает его.

«Первый раз о нем слышу. Я такого не знаю», — сказала она.

Проведение спецоперации артистка не комментировала.

