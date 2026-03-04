Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 02:41

Раскрыты цели ударов бомбардировщиков ВС США B-2 на Ближнем Востоке

СBS News: бомбардировщики ВС США B-2 наносят удары по объектам КСИР в Иране

ВВС США ВВС США Фото: Ssgt. Jerreht Harris/Planetpix/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Стратегические бомбардировщики США B-2 Spirit наносят удары по ключевым объектам иранского Корпуса стражей Исламской революции, сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников. Целями стали командные пункты, склады вооружений и предприятие по сборке ракет.

Центральное командование ВС США подтвердило факт ударов. По его данным, стелс-бомбардировщики B-2, способные нести как обычные, так и ядерные боезаряды, задействованы в операции против Ирана.

Самолеты, разработанные Northrop Grumman и стоящие на вооружении с 1989 года, могут подниматься на высоту до 15 км с нагрузкой 18 тонн. Благодаря малозаметности они способны действовать в условиях плотной ПВО.

История применения B-2 включает бомбардировки Югославии в 1999 году, а также кампании в Ираке и Афганистане. Теперь этот самолет применяется против иранских военных объектов в ходе масштабной операции, начатой США и Израилем 28 февраля.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США нанесли более 1,7 тыс. ударов по Ирану с начала операции 1 марта. По информации Центрального командования ВС США (CENTCOM), речь идет об атаках на корабли иранского флота, подводные лодки и объекты противокорабельной ракетной обороны. Также удары наносили по центрам принятия решений.

бомбардировщики
ВС США
Иран
КСИР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это разные миры»: учителя раскритиковали отмену популярнейшего экзамена
Перечислены потери США и Израиля в ходе операции против Ирана
Крыша посольства США в Эр-Рияде обрушилась при атаке Ирана
Мерц выдвинул Трампу ультиматум по Украине
ЕС хватит нефти и газа на месяц: когда они приползут к РФ за спасением
КСИР заявил о ракетном ударе по американскому эсминцу
Блогершу Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию
Раскрыты цели ударов бомбардировщиков ВС США B-2 на Ближнем Востоке
Рождение внука, похудение на 84 кг, коллега в ВСУ: как живет Картункова
В Иране пообещали наказать военных, убивших 165 девочек
Дипломат объяснил, почему Иран может бомбить американские базы
«Хезболла» сообщила об ударе по военно-морской базе Израиля
«Вот это поворот»: Захарова дала оценку идеям Польши и ФРГ в ядерной сфере
Трамп выбрал новую цель: после Ирана будет Куба — чем РФ поможет Гаване
Сотни туристов из России могут оказаться «на улице» в Катаре
Российский военкор раскрыл ситуацию со связью в зоне спецоперации
«Совершенно не факт»: в МИД РФ определили судьбу Зеленского на выборах
Стало известно об уничтожении американского F-15 иранской ПВО
КСИР утверждает, что бомбит Минобороны Израиля
Реакция Мерца на удар Трампа в Белом доме попала на видео
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.