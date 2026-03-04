Раскрыты цели ударов бомбардировщиков ВС США B-2 на Ближнем Востоке СBS News: бомбардировщики ВС США B-2 наносят удары по объектам КСИР в Иране

Стратегические бомбардировщики США B-2 Spirit наносят удары по ключевым объектам иранского Корпуса стражей Исламской революции, сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников. Целями стали командные пункты, склады вооружений и предприятие по сборке ракет.

Центральное командование ВС США подтвердило факт ударов. По его данным, стелс-бомбардировщики B-2, способные нести как обычные, так и ядерные боезаряды, задействованы в операции против Ирана.

Самолеты, разработанные Northrop Grumman и стоящие на вооружении с 1989 года, могут подниматься на высоту до 15 км с нагрузкой 18 тонн. Благодаря малозаметности они способны действовать в условиях плотной ПВО.

История применения B-2 включает бомбардировки Югославии в 1999 году, а также кампании в Ираке и Афганистане. Теперь этот самолет применяется против иранских военных объектов в ходе масштабной операции, начатой США и Израилем 28 февраля.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США нанесли более 1,7 тыс. ударов по Ирану с начала операции 1 марта. По информации Центрального командования ВС США (CENTCOM), речь идет об атаках на корабли иранского флота, подводные лодки и объекты противокорабельной ракетной обороны. Также удары наносили по центрам принятия решений.