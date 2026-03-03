Возросло число погибших солдат ВС США при операции на Ближнем Востоке CENTCOM: число погибших при операции против Ирана солдат ВС США возросло до 6

В результате военной операции ВС США против Ирана число погибших американских военных увеличилось до шести, сообщили в соцсети X представители CENTCOM. Информация актуальна по состоянию на 16:00 2 марта (00:00 по мск 3 марта).

Как уточнили в ведомстве, солдаты стали жертвами первых ответных ударов Ирана на Ближнем Востоке. До этого американские военные числились пропавшими без вести.

Инцидент произошел на объекте, подвергшемся удару в ходе первоначальных массированных атак Ирана на позиции США в регионе. При этом в CENTCOM не уточнили точное место и обстоятельства гибели военнослужащих.

Ранее стало известно, что операция США против Ирана, по прогнозам, может продлиться четыре-пять недель. Как заявил президент США Дональд Трамп в ходе церемонии вручения госнаград в Белом доме, существует потенциал для ее продления.

До этого новый иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели его предшественника.