Картошка, сыр и зелень в тесте — жарю лепешки, которые заменяют и гарнир, и мясо. Просто и вкусно

Беру картошку, сыр и свежую зелень — и готовлю сытные лепешки прямо на сковороде, которые заменяют и гарнир, и мясо. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или сытного завтрака. Его необычность в том, что из обычных продуктов получаются румяные, золотистые лепешки с хрустящей корочкой и нежной, тягучей начинкой из расплавленного сыра и ароматной зелени. Получается обалденная вкуснятина: мягкое картофельное тесто, пропитанное сливочным вкусом, внутри которого прячется пикантный сыр с укропом и петрушкой. Они такие сытные и вкусные, что никакого мяса и не хочется — вполне самодостаточное блюдо, которое исчезает со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить следующую партию.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 средних картофелин, 150 г твёрдого сыра, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), 1 яйцо, 2–3 ст. ложки муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Картофель отварите в мундире, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке. Сыр натрите, зелень мелко порубите. Смешайте картофель, сыр, зелень, яйцо, муку, соль и перец до однородности. Сформируйте лепешки и обжаривайте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной.

