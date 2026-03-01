Россиянка спасла жильцов атакованной высотки в Бахрейне Россиянка приютила четыре человека из атакованной дроном высотки в Бахрейне

Россиянка, которая живет и работает в Бахрейне, приютила в своей квартире четырех человек, пишет RT. Они бежали из высотного здания, которое накануне попало под атаку иранского дрона. Россиянка разрешила пожить местному мужчине, жителям Таиланда и Азербайджана. Собеседница также рассказала, что в относительно безопасных районах страны стало сложнее найти жилье.

Они были в своих квартирах на 25-м этаже, когда бомбануло. Прилет был в 27-й этаж. Все здание покачнулось, завибрировало. Крики, паника начались. Люди уже спать собирались, перепугались сильно. По лестнице вниз все побежали, — поделилась она.

Ранее стало известно, что иранский беспилотник врезался в высотное здание в Бахрейне. По предварительной информации, повреждения получил небоскреб в районе Juffair. На опубликованных кадрах видно, как аппарат врезается в здание, после чего появляются искры и начинается пожар.

До этого международный аэропорт Бахрейна подвергся атаке с применением беспилотного летательного аппарата. Воздушной гавани был нанесен материальный ущерб. В результате инцидента никто не пострадал.