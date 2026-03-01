Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 14:49

«Ситуация необычная»: застрявший в ОАЭ теннисист Медведев о своем состоянии

Застрявший в Дубае теннисист Медведев сообщил, что чувствует себя нормально

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Теннисист Даниил Медведев, застрявший в Дубае, сообщил Telegram-каналу «Больше!», что чувствует себя нормально. Отмечается, что он не может покинуть ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства страны.

Конечно, ситуация необычная, но единственное, что закрыто воздушное пространство, то есть никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно, надолго это или нет, поэтому просто ждем, что будет в ближайшие часы и дни. <...> От себя могу сказать, что все нормально, — уточнил спортсмен.

Известно, что перед этим Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Призовой фонд состязаний — более $3,1 млн (240 млн рублей). Голландец Таллон Грикспор, который выступал главным соперником россиянина на заключительном этапе турнира, снялся из-за травмы подколенного сухожилия.

Ранее представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходил на кортах Мельбурна. Она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

