В Госдуме назвали главную ошибку политики Горбачева

У бывшего главы СССР Михаила Горбачева не было четкой экономической стратегии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Будуев. По его словам, итогом недальновидных решений генсека стали дефицит товаров и возросшие темпы инфляции, а так называемая демократизация спровоцировала рост националистических настроений в республиках Прибалтики и на Кавказе, к которым центр оказался не готов.

Его (Горбачева. — NEWS.ru) политика демократизации спровоцировала рост национализма в республиках, к чему центр оказался не готов. При этом он слишком доверял зарубежным партнерам. Горбачев дал согласие на вывод войск из Восточной Европы и согласился на объединение Германии, не получив при этом юридически обязывающих гарантий о нерасширении НАТО на восток, — подчеркнул Будуев.

Парламентарий заявил, что Горбачев окружил себя как радикальными реформаторами, так и консерваторами. В итоге он потерял поддержку и тех и других, что привело к окончательному развалу СССР.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что партийная номенклатура намеренно вела Советский Союз к распаду после того, как Горбачев пришел к власти. По его словам, ключевой целью перестройки была передача госсобственности в частные руки.