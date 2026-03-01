Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 16:03

В Госдуме назвали главную ошибку политики Горбачева

Депутат Будуев: у Горбачева не было четкой экономической стратегии

Николай Будуев Николай Будуев Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

У бывшего главы СССР Михаила Горбачева не было четкой экономической стратегии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Будуев. По его словам, итогом недальновидных решений генсека стали дефицит товаров и возросшие темпы инфляции, а так называемая демократизация спровоцировала рост националистических настроений в республиках Прибалтики и на Кавказе, к которым центр оказался не готов.

Его (Горбачева. — NEWS.ru) политика демократизации спровоцировала рост национализма в республиках, к чему центр оказался не готов. При этом он слишком доверял зарубежным партнерам. Горбачев дал согласие на вывод войск из Восточной Европы и согласился на объединение Германии, не получив при этом юридически обязывающих гарантий о нерасширении НАТО на восток, — подчеркнул Будуев.

Парламентарий заявил, что Горбачев окружил себя как радикальными реформаторами, так и консерваторами. В итоге он потерял поддержку и тех и других, что привело к окончательному развалу СССР.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что партийная номенклатура намеренно вела Советский Союз к распаду после того, как Горбачев пришел к власти. По его словам, ключевой целью перестройки была передача госсобственности в частные руки.

Читайте также
«Слабый и лукавый»: Горбачева описали строками из «Евгения Онегина»
Россия
«Слабый и лукавый»: Горбачева описали строками из «Евгения Онегина»
«Горбачев развалил страну»: как Черный январь стал началом конца СССР
Страны СНГ
«Горбачев развалил страну»: как Черный январь стал началом конца СССР
Еще 10 лет назад их жутко стеснялись, а теперь украшают модные интерьеры и кафе и коллекционируют: советские ковры и посуда
Общество
Еще 10 лет назад их жутко стеснялись, а теперь украшают модные интерьеры и кафе и коллекционируют: советские ковры и посуда
Убивал только женщин в черных колготках: продавец 2 года кошмарил Таганрог
Общество
Убивал только женщин в черных колготках: продавец 2 года кошмарил Таганрог
Кто такой либерал: учимся разбираться в мнениях и взглядах других людей
Семья и жизнь
Кто такой либерал: учимся разбираться в мнениях и взглядах других людей
Михаил Горбачев
СССР
экономика
развал
Сона Рустамова
С. Рустамова
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дранга романтично поздравил Муцениеце с днем рождения
За два часа над регионами России уничтожили свыше 80 вражеских дронов
Сосед Ирана заявил о готовности выступить против Тегерана
Посольство РФ поблагодарило Баку за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Команда Кабаевой удивила результатом на чемпионате России по гимнастике
В ОАЭ раскрыли, сколько россиян пострадало от атак Ирана в стране
Названы дата и место прощания с актером из «Интернов» и «Глухаря»
В Госдуме отреагировали на убийство верховного лидера Ирана
Иран атаковал американский авианосец Abraham Lincoln
Катастрофа в тылу ВСУ, месть за приграничье: новости СВО на вечер 1 марта
Ушел из жизни член Зала славы Международной федерации хоккея
«Потрясены»: Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
Стало известно о гибели экс-президента Ирана во время израильской атаки
Военэксперт раскрыл, какую месть Иран готовит Израилю за убийство Хаменеи
Птаха поделился фотографией с новорожденным сыном
На юге России наблюдаются массовые задержки рейсов
Проливной дождь и тепло до +5? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Три десятка иностранцев пострадали при атаке Ирана на Кувейт
В Госдуме напомнили о необходимости «Орешника» на фоне ударов по Ирану
Еще одно судно атаковали рядом с Ормузским проливом у берегов ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.