01 марта 2026 в 16:46

Проливной дождь и тепло до +5? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В начале следующей недели в Москве снежный покров продолжит уменьшаться, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 2 по 4 марта, ждать ли проливного дождя и тепла до +5 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Михаила Леуса, поступление в столичный регион теплых и влажных воздушных масс атлантического происхождения поспособствовало активному таянию снега.

«По данным базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, за минувшие сутки высота снежного покрова уменьшилась на 12% — с вчерашних 69 см до 61 сегодня утром. В понедельник продолжатся процессы активного таяния снега, а во вторник и в среду убыль снежного покрова приостановится», — пояснил синоптик.

По данным метеоцентров, в понедельник, 2 марта, погода будет определяться прохождением теплого атмосферного фронта. В столице ожидается облачная погода с небольшими, местами умеренными осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в Москве в течение суток будет держаться на уровне +3 градусов, по области может колебаться — от -1 до +5 градусов. Ветер западной четверти будет довольно свежим, 6–11 м/с. На дорогах местами сохранится гололедица.

Во вторник, 3 марта, днем ожидается переменная облачность, небольшие осадки и местами умеренный мокрый снег. Температура воздуха днем составит от +1 до +3 градусов. Однако ночью столбик термометра опустится до -1 градуса. Ветер сохранится юго-западный, 7–12 м/с, атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба. На дорогах будет гололедица.

В среду, 4 марта, похолодание продолжится. Будет облачно, временами ожидается снег. Ночью температура воздуха в Москве опустится до -3 градусов, а днем составит около 0 градусов.

Таким образом, в Москве в начале следующей недели ожидаются проливные дожди и тепло до +5 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

В Санкт-Петербурге в понедельник, 2 марта, ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в течение суток будет держаться на уровне +1 градуса. Ветер ночью юго-западный, западный. На дорогах местами сохранится гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем — повышаться.

Во вторник, 3 марта, ожидается пасмурная погода с температурой днем около +1 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов. Влажность воздуха достигнет 94%, ветер усилится до 5 м/с, а вероятность осадков оценивается в 99%. На дорогах будет гололедица.

В среду, 4 марта, днем температура воздуха составит около +2 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Ветер останется умеренным, 3 м/с, влажность — 85%, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

