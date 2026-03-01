Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 17:50

«Варварская силовая акция»: Медведев об убийстве аятоллы Хаменеи

Медведев назвал убийство верховного лидера Ирана варварской акцией

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи представляет собой ни что иное, как варварскую силовую акцию, которой нет оправданий, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграмме соболезнований, направленной президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Он подчеркнул, что преступление совершено в нарушение всех норм международного права и Устава ООН, передает ТАСС.

Нет и не может быть никаких оправданий для этой варварской силовой акции. Циничное злодеяние совершено в нарушение всех норм и принципов международного права, в том числе закрепленных в Уставе ООН, — указал политик.

Медведев также осудил неизбирательные атаки, в результате которых погибли члены руководства Ирана и мирные жители, включая детей. Он выразил уверенность, что агрессия, с которой столкнулась страна, не сломит мужества ее граждан.

Твердо убеждены, что вероломные, бесчеловечные удары не смогут сломить стойкость и мужество граждан Ирана, которые решительно отстаивают сегодня свой суверенитет и законное право на выбор самостоятельного пути развития, — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские депутаты решительно осуждают убийство верховного лидера Ирана. По его словам, вмешательство в дела республики недопустимо.

Али Хаменеи
убийства
Иран
Масуд Пезешкиан
Россия
Дмитрий Медведев
соболезнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конфликт на Ближнем Востоке парализовал один из крупнейших портов мира
Трамп заявил об успехе военной операции против Ирана
Шоу «Маска» сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
В Финляндии предрекли мировой коллапс из-за ударов США по Ирану
«Видим дилемму»: Мерц смутился из-за агрессии США против Ирана
«Только нарастать»: Нетаньяху о ближайших планах Израиля на Иран
МИД РФ опубликовал рекомендации для россиян по ситуации на Ближнем Востоке
Лавров призвал остановить эскалацию на Ближнем Востоке
В ЕС забили тревогу из-за блокады Ормузского пролива
В СК объяснили, почему пропавшие в Прикамье туристы не смогли выжить
Серия мощных взрывов прогремела в Кабуле
Опубликованы кадры из Тегерана в момент массированного обстрела
Лавров в разговоре с главой МИД ОАЭ осудил действия США и Израиля
«До добра»: Песков раскрыл роль России в кризисе на Ближним Востоке
Стало известно, сколько времени Израиль может спасаться от мести Ирана
Появились первые жертвы протестов у посольства США в Пакистане
SHAMAN отреагировал на обвинения в осквернении Байкала
Домашний матч «Сочи» против «Спартака» перенесли во второй раз из-за БПЛА
Тегеран содрогнулся от удара новейшей разработки Израиля
Названы четыре продукта, которые начали скупать в супермаркетах Дубая
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.