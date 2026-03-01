«Варварская силовая акция»: Медведев об убийстве аятоллы Хаменеи

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи представляет собой ни что иное, как варварскую силовую акцию, которой нет оправданий, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграмме соболезнований, направленной президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Он подчеркнул, что преступление совершено в нарушение всех норм международного права и Устава ООН, передает ТАСС.

Нет и не может быть никаких оправданий для этой варварской силовой акции. Циничное злодеяние совершено в нарушение всех норм и принципов международного права, в том числе закрепленных в Уставе ООН, — указал политик.

Медведев также осудил неизбирательные атаки, в результате которых погибли члены руководства Ирана и мирные жители, включая детей. Он выразил уверенность, что агрессия, с которой столкнулась страна, не сломит мужества ее граждан.

Твердо убеждены, что вероломные, бесчеловечные удары не смогут сломить стойкость и мужество граждан Ирана, которые решительно отстаивают сегодня свой суверенитет и законное право на выбор самостоятельного пути развития, — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские депутаты решительно осуждают убийство верховного лидера Ирана. По его словам, вмешательство в дела республики недопустимо.