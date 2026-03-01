«Видим дилемму»: Мерц смутился из-за агрессии США против Ирана Мерц: Германия оказалась перед дилеммой из-за действий США и Израиля в Иране

Германия оказалась перед дилеммой при оценке действий США и Израиля в отношении Ирана, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине. По его словам, операция союзников несет в себе серьезные риски, последствия которых пока невозможно просчитать, передает Bild.

Мы в правительстве ФРГ подробно обсудили международно-правовую оценку того, что в настоящее время происходит. Мы видим дилемму, — сказал он.

Мерц отметил, что Германия оказалась в затруднительном положении. По его словам, все прежние попытки воздействовать на Тегеран международно-правовыми методами за последние десятилетия не дали результата. При этом он отметил, что идеального момента для начала военной операции не существует, однако промедление может сделать ее бессмысленной.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла бен Заид аль Нахайян провели телефонный разговор 28 февраля, в ходе которого обсудили обострение ситуации в Иране. Лавров заявил о недопустимости действий США и Израиля.