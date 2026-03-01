Сильные ветра и тепло до +15? Погода в Москве в конце марта: чего ждать

В марте в Москве среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 3–4 градуса выше климатической нормы, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 31 марта, ждать ли сильные ветра и тепла?

Какая погода будет в Москве в конце марта

По словам Евгения Тишковца, в конце марта в Москву ждет холодная волна арктического вторжения.

«Большую часть наступившего весеннего месяца погода будет по-мартовски неустойчивой с двумя волнами холодного арктического вторжения — в начале второй и четвертой пентад (пятидневок). Метеорологическая зима закончится примерно к 19–20 марта, после чего начнется метеорологическая весна (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений). При этом заключительная пятидневка марта прогнозируется очень теплой, когда в дневные часы воздух начнет прогреваться до +12 градусов! И это только начало!» — рассказал синоптик.

По предварительным данным метеосервисов, с 20 по 24 марта в российской столице ожидается постепенное нарастание тепла. Если в самом начале этого периода дневная температура будет держаться на отметке около +3 градусов, то к середине декады воздух прогреется уже до +6 градусов. Ночные часы останутся прохладными, с температурой около 0 градусов. В эти дни продолжится активное таяние снежного покрова

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 25 по 28 марта синоптики прогнозируют дальнейшее усиление тепла. Дневная температура поднимется до +8 градусов. Ночные заморозки станут менее вероятными, но в отдельные ночи столбики термометров еще могут опускаться до −1 градуса. Осадки будут носить преимущественно дождевой характер.

Последние дни месяца обещают быть по-настоящему весенними. Днем воздух будет прогреваться до +10 градусов, ночью ожидается около +2 градусов. Вероятность осадков сохранится.

Таким образом, в Москве в конце марта сильных ветров и тепла до +15 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце марта

В Санкт-Петербурге в период с 20 по 24 марта ожидается плавное повышение температуры. В эти дни днем воздух будет прогреваться до +2 градусов, ночью столбики термометров станут опускаться до −2 градусов. Погода останется преимущественно облачной с осадками в виде дождя или мокрого снега.

С 25 по 27 марта дневная температура поднимется до +3 градусов, ночные заморозки ослабнут. Вероятность осадков сохранится, но они будут незначительными. Влажность воздуха начнет постепенно снижаться, достигнув к концу декады 74%.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В последние дни марта днем воздух будет прогреваться до +5 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до 0 градусов. Осадки ожидаются в смешанной фазе.

