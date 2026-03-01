Трамп заявил, что ВМС США потопили девять иранских кораблей

Американские военные потопили девять иранских боевых кораблей, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. По его словам, часть из них были «относительно большими и важными».

Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили девять иранских военных кораблей, некоторые из которых были относительно большими и важными, — написал он.

Трамп добавил, что ВМС США преследуют и другие корабли, пообещав, что «скоро и они окажутся на дне моря». Он также отметил, что в ходе другой атаки был уничтожен штаб военно-морских сил Ирана.

Ранее американский лидер заявил, что новое руководство Ирана вышло на связь с Вашингтоном с предложением о переговорах. Он отметил, что согласился на диалог, однако упрекнул Тегеран в промедлении.

До этого Трамп информировал, что Соединенные Штаты в одно мгновение ликвидировали 48 лиц, занимающих руководящие должности в стране. По его словам, не все могут осознать, с каким успехом прошла операция Вашингтона.