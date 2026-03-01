В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты Росавиация ввела ограничения в аэропортах Грозного и Владикавказа

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Грозного в Чечне и Владикавказа в Северной Осетии, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее «Аэрофлот» объявил об отмене всех запланированных на 1 марта рейсов в Дубай и Абу-Даби в связи с введением экстренных ограничений в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов. В пресс-службе перевозчика уточнили, что из-за нестабильной военной обстановки в регионе выполнение полетов невозможно, а застрявшим туристам предложены варианты решения проблемы.

Днем ранее россияне, застрявшие в Дубае и Абу-Даби, пожаловались на трудности при попытке вернуться на родину из-за закрытия местных аэропортов. Жительница Волгограда Анастасия рассказала, что из-за закрытия аэропорта в ОАЭ ее семья не может улететь домой.