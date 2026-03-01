Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 21:33

В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация ввела ограничения в аэропортах Грозного и Владикавказа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Грозного в Чечне и Владикавказа в Северной Осетии, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее «Аэрофлот» объявил об отмене всех запланированных на 1 марта рейсов в Дубай и Абу-Даби в связи с введением экстренных ограничений в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов. В пресс-службе перевозчика уточнили, что из-за нестабильной военной обстановки в регионе выполнение полетов невозможно, а застрявшим туристам предложены варианты решения проблемы.

Днем ранее россияне, застрявшие в Дубае и Абу-Даби, пожаловались на трудности при попытке вернуться на родину из-за закрытия местных аэропортов. Жительница Волгограда Анастасия рассказала, что из-за закрытия аэропорта в ОАЭ ее семья не может улететь домой.

Росавиация
ограничения
аэропорты
Грозный
Чечня
Владикавказ
Северная Осетия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США и Израиль ударили по зданию полиции около Тегерана
«Друзья и братья»: Эрдоган обратился к иранцам после смерти Хаменеи
В Сети появились жесткие кадры из «растерзанной» больницы в Тегеране
Мужчина стал жертвой атаки дрона ВСУ в ДНР
В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты
«Мученическая смерть»: КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана
Дроны ВСУ под Брянском атаковали машину для перевозки животных
Здание министерства разведки атаковали в Тегеране
США и Израиль атаковали больницу в Тегеране
Израиль ударил по штаб-квартире иранского телевидения
В США назвали тип самолетов для атак по Ирану и вес сброшенных бомб
Трамп заявил, что ВМС США потопили девять иранских кораблей
Шесть сотрудников ЦРУ погибли в результате удара Ирана по ОАЭ
Удары Ирана и Израиля: последние новости вечером 1 марта, что с россиянами
Поддержка Израиля, страх мыть туалеты в США, отец: как живет Мария Машкова
Названа причина смерти актера Зиновьева из «Интернов»
«Ни одной слезы»: Поддубный обвинил жену Трампа в черствости
МАГАТЭ организует специальное заседание по запросу России
«Слушай, Дональд»: полковник Баранец представил три сценария войны в Иране
Футбольная школа Мамаева в Дубае может оказаться под угрозой из-за кризиса
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.