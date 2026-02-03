В аэропортах Северного Кавказа ограничили прием и выпуск самолетов В аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа ввели временные ограничения

В аэропортах Магаса, Грозного и Владикавказы введены временные ограничения на выполнение авиарейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он уточнил, что меры касаются как приема, так и выпуска воздушных судов.

Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

