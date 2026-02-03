Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 06:46

В аэропортах Северного Кавказа ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа ввели временные ограничения

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В аэропортах Магаса, Грозного и Владикавказы введены временные ограничения на выполнение авиарейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он уточнил, что меры касаются как приема, так и выпуска воздушных судов.

Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее мужчина проник на взлетно-посадочную полосу в Испании, забрался на самолет Airbus A320 и устроил танцы. По данным журналистов, история произошла в аэропорту города Манисес.

До этого полуголый мужчина на рейсе Нячанг — Бангкок устроил хаос на борту, самолету пришлось совершить вынужденную посадку. Во время полета мужчина внезапно вскочил, начал странно вести себя, снял одежду и бегал по салону, крича и споря со стюардессами. Очевидцы сообщили, что пассажир угрожал экипажу и заявил о намерении выпрыгнуть из самолета. Рейс пришлось прервать, а после посадки мужчина попытался скрыться, но был задержан полицией.

Владикавказ
Грозный
аэропорты
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России установили даты весенних каникул у школьников
В ГД захотели включить уход за ребенком в стаж для досрочной пенсии
Президент Италии призвал к перемирию во время Олимпиады
В Москве вскрыли аферу межрегиональной ОПГ с ущербом на 1 млрд рублей
В ГД рассказали о правилах семейной ипотеки, вступивших в силу в феврале
Имя Зеленского всплыло в файлах Эпштейна
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 февраля: инфографика
Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 10 украинских БПЛА
Юрист ответил, что грозит за привлечение сотрудника к работе в отпуске
Известные американские политики согласились дать показания по делу Эпштейна
В Минздраве рассказали о пострадавших в смертельном ДТП под Красноярском
Кондитер рассказал, как безошибочно выбрать качественный шоколад
Житель Брянской области пострадал при атаке ВСУ на предприятие
Россиянам напомнили о важном документе перед отдыхом не по путевке
По делу о смертельном ДТП под Красноярском задержали водителя грузовика
В Евросоюзе не смогли согласовать новый кредит для Украины
В аэропортах Северного Кавказа ограничили прием и выпуск самолетов
Нутрициолог рассказала о пользе натурального зефира
В Госдуме призвали проверить все мусорные заводы в России
Путин решил расширить гуманитарную помощь дружественным странам
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.