15 марта 2026 в 15:24

Зеленский ввел новые санкции против граждан двух стран

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украина ввела санкции в отношении 130 граждан России и Ирана, говорится в указе президента страны Владимира Зеленского. Кроме того, рестрикции введены также против 48 юридических лиц из РФ, КНР и Ирана.

Санкции затронули российское машиностроительное предприятие АБС «ЗЭиМ Автоматизация», Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством, научно-производственную фирму «Торэкс», Конструкторско-технологический и научно-исследовательский центр специального машиностроения, Московский машиностроительный завод «Вымпел». Кроме того, под рестрикции подпали отдельное конструкторско-технологическое бюро «Вектор» и Центральный научно-исследовательский институт «Электрон».

До этого Зеленский заявил, что правительство Украины ввело санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он обвинил республику якобы в участии в конфликте на стороне России, пригрозив при этом «особыми последствиями».

Также Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет против Паралимпийского комитета России (ПКР) и Федерации компьютерного спорта России. Рестрикции включают 17 видов ограничений. Кроме того, ПКР и федерация бессрочно лишаются государственных наград Украины.

