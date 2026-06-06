Бойцы «Орлана» пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале. Среди них мирный житель и три бойца подразделения «Орлан».

Мирный житель и бойцы подразделения «Орлан» пострадали в результате атак ВСУ, — говорится в сообщении.

Уточняется, что мирный житель, пострадавший в городе Валуйки, доставлен в больницу с осколочными ранениями спины и голени. При этом бойцов «Орлана» с различными травмами госпитализировали в Шебекинском округе. В оперштабе отметили, что из-за атак ВСУ в Белгородском округе пробита кровля частного дома, а в селе Белянка дрон сдетонировал на парковке, из-за чего повреждены 12 машин.

Ранее стало известно, что женщина и двое ее малолетних детей пострадали при атаке украинских дронов на село Чубковичи в Брянской области. Раненых оперативно доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь, подчеркнул он.

До этого сообщалось, что житель Тверской области погиб в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль. В ночь на субботу, 6 июня, силы ПВО сбили пять украинских БПЛА.