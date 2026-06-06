Житель Тверской области погиб в результате атаки дронов ВСУ на регион

Житель Тверской области погиб в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, написал в МАКСе исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев. По его словам, в ночь на субботу, 6 июня, силы ПВО сбили пять украинских БПЛА.

Над территорией нашего региона за прошедшую ночь уничтожено пять вражеских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль в Ржевском округе погиб водитель — мужчина, — написал Королев.

По словам и. о. главы региона, в Нелидовском округе обломки дронов повредили несколько окон в здании почты и жилом двухэтажном доме. Он пообещал, что ремонт там начнется немедленно. Кроме того, в Жарковском округе обломок БПЛА упал на площадку возле жилого дома, в здании также заменят окна.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что пожар вспыхнул недалеко от поселка Большая Ижора после атаки БПЛА. Он отметил, что в регионе создан временный оперштаб для контроля ситуации.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 6 июня сбили 376 украинских дронов над разными регионами России. Перехваты и уничтожение беспилотников самолетного типа происходили, в частности, над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и других областей.