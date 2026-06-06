ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 07:38

Средства ПВО защитили Россию от налета 376 дронов ВСУ

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы противовоздушной обороны в ночь на 6 июня сбили 376 украинских дронов над разными регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Перехваты и уничтожение беспилотников самолетного типа происходили, в частности, над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и других областей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — рассказали в Минобороны.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что за сутки Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии приграничные районы Курской области, которые были отселены, в общей сложности 190 раз. Средства противовоздушной обороны сбили 139 беспилотников разных типов. Жертв среди населения нет.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук информировал, что ВСУ нанесли удар по поселку Суземка из реактивной системы залпового огня. В результате атаки погиб один мирный житель. Раненых доставили в больницу, где медики оказали им всю необходимую помощь.

Россия
ПВО
БПЛА
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров дал русскоязычным гражданам на Украине одно обещание
Пожар вспыхнул в Ленобласти после массированной атаки БПЛА
Четыре человека свалились в реку из маломерного судна в российском регионе
Власти раскрыли детали беспрецедентной атаки ВСУ на Ленобласть
Россиянку вернут из Мексики на родину после двух лет поисков
В НАТО решили подготовить новый пакет военной помощи Украине
Двух рабочих завалило грунтом во время земляных работ в Набережных Челнах
«Розовые очки»: Песков оценил роль США в завершении украинского кризиса
Володин обозначил, чем Госдума займется в ближайшее время
В Тульской области отразили массированный налет украинских дронов
Экс-разведчик раскрыл истинное отношение США к Украине
«Хотят играть в войну»: в Европе захотели лишить страны Балтии защиты НАТО
ВСУ четверо суток блуждали по дороге в ДНР
Более 130 «птичек» ВСУ сбили в Брянской области за ночь
В Кремле раскрыли ожидания от отношений с КНР на 100 лет вперед
Песков сравнил развитие отношений с США с аргентинским танцем
Ликвидация резервов ВСУ и бои у Каховской ГЭС: новости СВО на утро 6 июня
Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 июня: инфографика
Российские дроны превратили украинский Т-62 в груду металла
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.