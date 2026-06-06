Средства ПВО защитили Россию от налета 376 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны в ночь на 6 июня сбили 376 украинских дронов над разными регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Перехваты и уничтожение беспилотников самолетного типа происходили, в частности, над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и других областей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — рассказали в Минобороны.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что за сутки Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии приграничные районы Курской области, которые были отселены, в общей сложности 190 раз. Средства противовоздушной обороны сбили 139 беспилотников разных типов. Жертв среди населения нет.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук информировал, что ВСУ нанесли удар по поселку Суземка из реактивной системы залпового огня. В результате атаки погиб один мирный житель. Раненых доставили в больницу, где медики оказали им всю необходимую помощь.