Врио главы Брянской области раскрыл последствия новой атаки ВСУ При ударе ВСУ по поселку в Брянской области погиб мирный житель

Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня по поселку Суземка в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале. В результате атаки погиб один мирный житель.

Погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Ранены трое граждан и сотрудник СГУП ЦСН «„Защита“ Брянск», который помогал их эвакуировать, — написал Ковальчук.

Все раненые доставлены в больницу, врачи оказывают им необходимую помощь. Информация о последствиях атаки на инфраструктуру поселка в настоящее время уточняется.

Ранее Ковальчук сообщил, что украинский беспилотник атаковал электропоезд. Помощник машиниста с осколочными ранениями и черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу.

До этого беспилотник ВСУ атаковал пожарную автоцистерну в ЛНР. В региональном МЧС отметили, что в результате удара спасатели не пострадали. В ведомстве уточнили, что машина получила повреждения.

Прежде губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что механизатор трактора, получивший ранение в результате атаки ВСУ на Рыльский район, умер в больнице. 56-летний мужчина пострадал при ударе БПЛА на прошлой неделе, 28 мая.