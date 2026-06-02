Кирьяков назвал позором назначение сбежавшего от СВО тренера в «Динамо»

Пригласив сбежавшего от СВО тренера Сандро Шварца, «Динамо» предало себя и свои традиции, заявил Metaratings бывший нападающий команды Сергей Кирьяков. Он назвал это назначение позором и унижением для бело-голубых.

Приглашение Шварца в «Динамо» — это позор и унижение. Клуб упал перед ним на колени с мешком денег. Бело-голубые предали себя и свои традиции. В команде нет людей, для которых имя «Динамо» что-то значит. Клуб тратит гигантское количество денег, чтобы убить традиции и унизиться. У Шварца однозначно ничего не получится в «Динамо». Он ходил по клубам и нигде ничего не добился, — сказал Кирьяков.

Шварц работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. В сезоне-2021/22 бело-голубые завоевали бронзовые медали, а также вышли в финал Кубка России. После начала СВО тренер доработал сезон до конца, после чего уехал в Германию. Новый контракт Шварца с «Динамо» будет действовать до лета 2029 года.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что руководству «Динамо» следует вспомнить, как тренер Сандро Шварц покидал клуб в 2022 году. Ветеран считает, что тренеру следует объясниться перед болельщиками.