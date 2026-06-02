02 июня 2026 в 18:06

В МИД раскрыли хитрый план британцев в отношении ЕС и России

В МИД России обвинили Лондон в подзуживании Европы к столкновению с РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Великобритания подталкивает европейцев к подготовке к прямому столкновению с Россией и стремится не допустить разрядки в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью журналу «Международная жизнь». По его словам, британский истеблишмент практически полностью подчинил внешнюю политику задаче сдерживания и ослабления России.

Дипломат напомнил, что весной 2022 года Лондон добился от своих киевских подопечных отказа от переговорного урегулирования. С тех пор, отметил Гусаров, в Великобритании последовательно и демонстративно повышали ставки в эскалации конфликта на Украине.

А с недавних пор [британцы] заняты еще и подзуживанием европейцев к безоглядной милитаризации и подготовке к лобовому столкновению с Россией, — добавил Гусаров.

При этом сами британцы не намерены лезть в пекло и не располагают для этого достаточными экономическими и военными возможностями, подчеркнул он. Вместо этого, опираясь на долгую историческую традицию, Лондон рассчитывает с помощью интриг и провокаций накрепко зацементировать восстановленные в Европе разделительные линии.

Ранее Гусаров сообщил, что российские и американские эксперты провели встречу, в ходе которой были обсуждены взаимные раздражители в двусторонних отношениях. Он уточнил, что встреча состоялась неделю назад.

Власть
Россия
Европа
Великобритания
МИД РФ
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

