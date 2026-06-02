02 июня 2026 в 18:43

Украинский дрон атаковал автобус в Шебекино

Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на автобус в Шебекино

Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на автобус в Шебекино, сообщил оперштаб Белгородской области в своем Telegram-канале. По его данным, мужчину доставили в больницу с акубаротравмой.

В городе Шебекино FPV-дрон атаковал автобус. Бойцы самообороны доставили водителя в Шебекинскую ЦРБ. Предварительно, у мужчины диагностировали акубаротравму, — говорится в сообщении.

В результате детонации автобус сгорел, также повреждена легковая машина. В оперштабе отметили, что ВСУ ударили по трем районам Белгородской области: Шебекинскому, Грайворонскому и Краснояружскому.

Ранее четыре человека пострадали от взрыва дронов ВСУ в Белгородской области. В результате ударов были ранены жители Валуйского и Краснояружского округов.

В конце мая губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Льговском районе 62-летняя женщина получила минно-взрывную травму и ожог стопы в результате атаки украинского беспилотника. Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу.

До этого ВСУ нанесли удар с помощью беспилотника по автомобилю скорой медицинской помощи в Борисовском округе Белгородской области. В результате атаки пострадал водитель, он был госпитализирован.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
