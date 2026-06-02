Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске

Дрон Вооруженных сил Украины пытался атаковать торговый центр «Аэропарк» в Брянске, написал в МАКСе исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. По его словам, БПЛА упал на парковку, в результате никто не пострадал.

Ранее Ковальчук сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня по поселку Суземка. В результате атаки погиб один мирный житель, пояснил он.

До этого беспилотник ВСУ атаковал пожарную автоцистерну в ЛНР. В региональном МЧС отметили, что в результате удара спасатели не пострадали. В ведомстве уточнили, что машина получила повреждения.

Кроме того, украинская сторона атаковала медико-санитарные части Энергодара. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что МАГАТЭ известили об этом ударе. Повреждения получили автомобили скорой помощи и машина МЧС.