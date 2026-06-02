Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет» В Калининграде пенсионерка перевела на счет мошенников 9,4 млн рублей

Пенсионерка из Калининграда перевела мошенникам более 9,4 млн рублей после того, как с ней связались якобы сотрудники Росфинмониторинга, Центробанка и правоохранительных органов, сообщает прокуратура Калининградской области. Там отметили, что аферисты убедили женщину в необходимости «декларирования и сохранения средств» и перевода их на «безопасный счет».

По данным ведомства, обман продолжался неделю. Мошенники связались с 73-летней жительницей региона в одном из мессенджеров. Жертва выполнила все требования злоумышленников и перечислила деньги на неустановленные счета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Силовые органы проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Ранее в России выявили новую многоэтапную схему мошенничества, в которой злоумышленники использовали мессенджеры, поддельные уведомления от госсервисов и методы давления на психику для кражи денег у граждан. Аферисты пытаются убедить человека в том, что он замешан в преступлениях на Украине.