ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 19:37

Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»

В Калининграде пенсионерка перевела на счет мошенников 9,4 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пенсионерка из Калининграда перевела мошенникам более 9,4 млн рублей после того, как с ней связались якобы сотрудники Росфинмониторинга, Центробанка и правоохранительных органов, сообщает прокуратура Калининградской области. Там отметили, что аферисты убедили женщину в необходимости «декларирования и сохранения средств» и перевода их на «безопасный счет».

Представляясь сотрудниками Росфинмониторинга, Центробанка и правоохранительных органов, под предлогом декларирования и сохранения денежных средств от противоправных действий убедили ее перевести все сбережения на «безопасный счет», — говорится в сообщении надзорного органа.

По данным ведомства, обман продолжался неделю. Мошенники связались с 73-летней жительницей региона в одном из мессенджеров. Жертва выполнила все требования злоумышленников и перечислила деньги на неустановленные счета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Силовые органы проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Ранее в России выявили новую многоэтапную схему мошенничества, в которой злоумышленники использовали мессенджеры, поддельные уведомления от госсервисов и методы давления на психику для кражи денег у граждан. Аферисты пытаются убедить человека в том, что он замешан в преступлениях на Украине.

Регионы
Калининградская область
мошенничество
аферисты
мессенджеры
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.