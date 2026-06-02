ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 19:35

Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым

В Минэнерго сообщили о принятии мер для обеспечения Крыма топливом

Республика Крым Республика Крым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство энергетики РФ принимает необходимые меры для обеспечения Крымского полуострова моторным топливом, сообщила пресс-служба ведомства в МАКСе. Ситуация с поставками нефтепродуктов находится на постоянном контроле, министерство продолжает взаимодействие с региональными властями и участниками топливного рынка, добавили там.

В настоящее время совместно с профильными ведомствами прорабатываются дополнительные решения, направленные на поддержание стабильных поставок бензина и обеспечение потребностей жителей и экономики в моторном топливе, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном объеме. В городе сформирован запас топлива примерно на 1,5 месяца, и планируется наращивание поставок.

Прежде сообщалось, что на автозаправочных станциях Севастополя утром 31 мая велась продажа топлива, однако в течение нескольких часов был полностью исчерпан дневной лимит. В связи с этим бензин марок АИ-92 и АИ-95 начали отпускать только по талонам.

Власть
Минэнерго
Крым
топливо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротворца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.