Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым В Минэнерго сообщили о принятии мер для обеспечения Крыма топливом

Министерство энергетики РФ принимает необходимые меры для обеспечения Крымского полуострова моторным топливом, сообщила пресс-служба ведомства в МАКСе. Ситуация с поставками нефтепродуктов находится на постоянном контроле, министерство продолжает взаимодействие с региональными властями и участниками топливного рынка, добавили там.

В настоящее время совместно с профильными ведомствами прорабатываются дополнительные решения, направленные на поддержание стабильных поставок бензина и обеспечение потребностей жителей и экономики в моторном топливе, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном объеме. В городе сформирован запас топлива примерно на 1,5 месяца, и планируется наращивание поставок.

Прежде сообщалось, что на автозаправочных станциях Севастополя утром 31 мая велась продажа топлива, однако в течение нескольких часов был полностью исчерпан дневной лимит. В связи с этим бензин марок АИ-92 и АИ-95 начали отпускать только по талонам.