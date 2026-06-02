Выходец из СССР возглавил МОССАД

Военный секретарь премьер-министра Израиля генерал-майор Роман Гофман официально стал директором разведывательной службы МОССАД, сообщила канцелярия главы правительства Биньямина Нетаньяху. Церемония вступления в должность прошла при участии премьера.

Нетаньяху напомнил, что Гофман репатриировался в Израиль из Белоруссии в 14 лет и самостоятельно пробивал себе дорогу. По словам премьера, в детстве будущему главе разведки пришлось непросто из-за русского акцента, однако он сумел постоять за себя и к 17 годам стал вице-чемпионом страны по боксу среди молодежи.

Глава правительства отметил, что назначение Гофмана натолкнулось на серьезное сопротивление в руководстве спецслужб и до последнего оспаривалось, но теперь он официально стал 14-м руководителем МОССАДа в истории Израиля. Ключевой задачей разведки Нетаньяху назвал противодействие Ирану, подчеркнув, что государство не позволит Тегерану получить ядерное оружие и будет способствовать уходу этого режима в прошлое.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран должен демонтировать ядерные объекты и вывезти уран в рамках мирного соглашения. Политик отметил, что в ходе ночного телефонного разговора он и президент США Дональд Трамп достигли полного взаимопонимания относительно того, каким должно быть итоговое соглашение с Исламской Республикой.