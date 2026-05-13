Раскрыты цели визитов главы МОССАДа в ОАЭ WSJ: шеф МОССАДа Барнеа посещал ОАЭ для координации действий в войне с Ираном

Глава израильской внешней разведки МОССАД Давид Барнеа как минимум дважды посещал Объединенные Арабские Эмираты во время войны с Ираном для координации совместных действий, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на арабские источники. По данным издания, контакты между сторонами отражают укрепление сотрудничества Израиля и ОАЭ в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты, предположительно, осуществили несколько атак на территорию Ирана. Одна из них включает удар по нефтеперерабатывающему заводу на стратегическом острове Лаван. По данным СМИ, среди всех стран Персидского залива ОАЭ проявляли наибольшую активность в противостоянии Тегерану и поддерживали тесное военное сотрудничество с США. Абу-Даби сами неоднократно подверглись ударам: ракетные обстрелы и атаки беспилотников вызывали крупные пожары по всей стране.