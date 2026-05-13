13 мая 2026 в 16:36

Раскрыты цели визитов главы МОССАДа в ОАЭ

WSJ: шеф МОССАДа Барнеа посещал ОАЭ для координации действий в войне с Ираном

Давид Барнеа Давид Барнеа Фото: Kobi Gideon/Israeli Gpo/Global Look Press
Глава израильской внешней разведки МОССАД Давид Барнеа как минимум дважды посещал Объединенные Арабские Эмираты во время войны с Ираном для координации совместных действий, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на арабские источники. По данным издания, контакты между сторонами отражают укрепление сотрудничества Израиля и ОАЭ в сфере безопасности.

Глава израильской разведывательной службы МОССАД как минимум дважды посещал ОАЭ во время войны с Ираном с целью координации действий, <...> что свидетельствует о растущем партнерстве между Израилем и арабским королевством Персидского залива, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты, предположительно, осуществили несколько атак на территорию Ирана. Одна из них включает удар по нефтеперерабатывающему заводу на стратегическом острове Лаван. По данным СМИ, среди всех стран Персидского залива ОАЭ проявляли наибольшую активность в противостоянии Тегерану и поддерживали тесное военное сотрудничество с США. Абу-Даби сами неоднократно подверглись ударам: ракетные обстрелы и атаки беспилотников вызывали крупные пожары по всей стране.

