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03 июня 2026 в 07:30

Психолог объяснила, как мода на терапию начала разрушать отношения

Психолог Ишмакова: мода на терапию вызвала любительскую диагностику в отношениях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мода на терапию привела к тому, что партнеры начали злоупотреблять диагностикой друг друга, заменяя живые эмоции клиническими ярлыками, заявила NEWS.ru психолог Ника Ишмакова. По ее словам, вместо того чтобы проживать моменты вместе, люди бесконечно ищут ред-флаги и «токсичное поведение» в обычных бытовых ситуациях.

Распространение психологической культуры принесло пользу. Общество стало лучше различать эмоциональное насилие, перестало стигматизировать депрессию и детские травмы. Женщины получили возможность называть свои переживания. Проблема возникает, когда самоанализ становится самоцелью. Вместо того чтобы проживать моменты вместе, партнеры начинают диагностировать друг друга. Не ответил на сообщение — «эмоционально недоступен». Устала и попросила тишины — «не в ресурсе, нужна сепарация». Каждое проявление человеческих эмоций получает клинический диагноз. В итоге из отношений уходит живая, настоящая теплота. Короткие ролики учат искать ред-флаги, составлять списки «нарциссических признаков» и немедленно «выходить из токсичных отношений» при малейшем дискомфорте, — пояснила Ишмакова.

По ее словам, парадокс в том, что чем больше люди говорят о чувствах, тем меньше позволяют себе просто их проживать вместе с другим человеком. Она отметила, что соцсети превратили психологию в контент, извлекая из нее самое простое и «кликабельное».

Ранее психолог Евгения Александрова заявила, что в период охлаждения отношений с мужчиной женщине следует сосредоточиться на себе. По ее словам, настойчивые попытки сохранить чувства не принесут ничего положительного.

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