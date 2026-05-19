Женщинам дали совет, что делать при холоде от мужчины Психолог Александрова: женщине лучше заняться собой при холоде от мужчины

В период охлаждения отношений с мужчиной женщине следует сосредоточиться на себе, заявила NEWS.ru женский психолог Евгения Александрова. По ее словам, настойчивые попытки сохранить чувства не принесут ничего положительного.

Мужчина может быть рядом физически: жить в одном доме, ужинать за одним столом, спать в одной кровати. Но эмоционально между партнерами будто появляется дистанция. Он отвечает односложно, все чаще уходит в телефон, не делится мыслями, избегает близости и будто выключается из отношений. В этот момент важно не бежать за половинкой и не устраивать «танцы с бубнами». Тепло возвращается не тогда, когда человека пытаются удержать любой ценой, а когда женщина перестает растворяться в нем. Вместо скандалов, допросов и демонстративной обиды стоит вернуть внимание к себе, — поделилась Александрова.

Она пояснила, что в трудные моменты отношений стоит сосредоточиться на работе, спорте, общении с друзьями, уходе за собой, хобби и новых впечатлениях. При этом, по словам психолога, важно заниматься этими вещами искренне, для собственного удовольствия, а не из чувства мести.

Главная ошибка в момент мужского отдаления — попытаться срочно «спасти» отношения. Девушки начинают чаще задавать вопросы, инициировать разговоры, предлагать свидания, окружать заботой и вниманием. На первый взгляд это выглядит как желание вернуть близость. Но для мужчины такая активность часто считывается как давление. Женщина, которая живет своей яркой, наполненной жизнью, не давит и не выпрашивает любовь. Если человек действительно заинтересован в отношениях, такое внутреннее переключение может вернуть контакт гораздо быстрее, чем бесконечные разговоры, — заключила Александрова.

Ранее практикующий психолог Ольга Тетерина заявила, что уважение личных границ супругов — ключ к долгой гармонии в паре. По ее словам, идеальные отношения не появляются сами собой.