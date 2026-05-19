ЛУКОЙЛ и Минтранс Приморья начнут вместе развивать дорожную отрасль региона

​​Компания ЛУКОЙЛ и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве, нацеленное на развитие дорожной отрасли региона. Документ подписали в рамках технического совещания с представителями сферы с Дальнего Востока. В нем приняли участие первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и директор по развитию бизнеса битумов и специальных нефтепродуктов ООО «ЛЛК-Интернешнл» (дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»).

Соглашение создает новые возможности для внедрения современных решений в дорожное строительство региона. Приоритетное внимание уделяется расширению применения высокотехнологичных нефтяных битумов, полимерно-битумных вяжущих, битумных эмульсий и асфальтобетонов, выпускаемых по стандартам компании. Это позволит повысить надежность и долговечность дорожных покрытий с учетом климатических и эксплуатационных особенностей края.

Фото: Пресс-служба ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Пресс-служба ООО «ЛЛК-Интернешнл»

​Документ предусматривает комплексное взаимодействие: стороны совместно разработают предложения по повышению качества материалов, проведут научные и лабораторные испытания, организуют обмен экспертизой и подготовку специалистов. Это позволит последовательно внедрять передовые технологии на всех этапах — от строительства и реконструкции до ремонта и содержания региональных дорог.

Ранее в компании ЛУКОЙЛ сообщили о подписании соглашения с инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов. Организация продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.