19 мая 2026 в 09:34

ЛУКОЙЛ и Минтранс Приморья начнут вместе развивать дорожную отрасль региона

Фото: Пресс-служба ООО «ЛЛК-Интернешнл»
​​Компания ЛУКОЙЛ и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве, нацеленное на развитие дорожной отрасли региона. Документ подписали в рамках технического совещания с представителями сферы с Дальнего Востока. В нем приняли участие первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и директор по развитию бизнеса битумов и специальных нефтепродуктов ООО «ЛЛК-Интернешнл» (дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»).

Соглашение создает новые возможности для внедрения современных решений в дорожное строительство региона. Приоритетное внимание уделяется расширению применения высокотехнологичных нефтяных битумов, полимерно-битумных вяжущих, битумных эмульсий и асфальтобетонов, выпускаемых по стандартам компании. Это позволит повысить надежность и долговечность дорожных покрытий с учетом климатических и эксплуатационных особенностей края.

Пресс-служба ООО «ЛЛК-Интернешнл»

​Документ предусматривает комплексное взаимодействие: стороны совместно разработают предложения по повышению качества материалов, проведут научные и лабораторные испытания, организуют обмен экспертизой и подготовку специалистов. Это позволит последовательно внедрять передовые технологии на всех этапах — от строительства и реконструкции до ремонта и содержания региональных дорог.

Ранее в компании ЛУКОЙЛ сообщили о подписании соглашения с инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов. Организация продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
