«Готовят к потрясению»: украинцам сообщили неприятную новость Рогов сообщил о планах Киева снизить мобилизационный возраст до 18 лет

Украинское общество подготавливают к снижению мобилизационного возраста до 18 лет, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По информации источника, Киев планирует ввести принудительный призыв с этого возраста до конца лета или начала осени. Данную задачу перед главой страны Владимиром Зеленским, по словам Рогова, поставили западные кураторы.

Украинское общество готовят к новому потрясению. В планах у киевского режима снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Согласно информации, полученной от источников приближенных к окружению Зеленского, ввести принудительный призыв на фронт с 18 лет планируется до конца лета — начала осени, — сказал он.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков также заявил, что украинские власти на фоне дефицита бойцов в ВСУ подготавливают базу для призыва молодежи с 18 лет. Обязательное военное обучение способно сформировать правовую основу для этого шага, отметил парламентарий.

Кроме того, в российских силовых структурах сообщили, что в городе Винница мужчину призвали на службу прямо во время его стационарного лечения в психоневрологической клинике. Источник уточнил, что пациент имел официальный статус инвалида.