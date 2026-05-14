На Украине сделали громкое заявление о мобилизации молодежи Депутат Разумков заявил о подготовке Киева к мобилизации с 18 лет

Украинские власти готовят почву для мобилизации молодежи с 18 лет на фоне нехватки личного состава в ВСУ, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в комментарии «Новости. Live». По его словам, обязательная военная подготовка может создать юридическую возможность для этого.

Если человек прошел базовую общевойсковую подготовку, то он получает военно-учетную специальность, если он получил военно-учетную специальность, то его даже сегодня в 18 лет можно мобилизовать, — сказал Разумков.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина нацелена на продолжение конфликта с Россией и ищет для этого ресурсы. По его мнению, в Киеве надеются пополнить ряды вооруженных сил введением контрактной службы. Аналитик добавил, что таким способом власти страны пытаются сгладить нарастающую социальную напряженность в обществе.

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Анатолий Остапенко между тем допустил, что под мобилизацию на Украине подпадут новые категории — полицейские, пограничники, военные пенсионеры и резервисты. По словам парламентария, привлечение этих групп позволит киевским властям избежать непопулярного решения о снижении призывного возраста.