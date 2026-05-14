Песков оценил реакцию на ракеты «Сармат»

Реакция на пуск ракетного комплекса «Сармат» свидетельствует о значимости разработки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводятся в канале Кремля в мессенджере МАКС, официальных заявлений относительно запуска со стороны иностранных государств он не видел, однако тема активно обсуждается в медиа.

Официальной реакции я, честно говоря, не видел. Но очень много шума в прессе, очень много разглагольствований. Кто-то говорит о том, что не признает реальность, что действительно русским удалось гарантировать свою безопасность таким образом на многое годы вперед, что соответствует действительности. Кто-то пытается, скажем так, умалять технические характеристики «Сармата», что не соответствует действительности, — пояснил Песков.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу назвал огромным триумфом российских инженеров, научно-исследовательских центров и военно-промышленного сектора удачное окончание тестов современного комплекса «Сармат». Он охарактеризовал данное вооружение как весьма значимый и масштабный проект.

Военный эксперт Владислав Шурыгин констатировал, что прошедшая испытания российская баллистическая ракета «Сармат» оставляет любые международные аналоги далеко позади по своей разрушительной силе. По словам аналитика, этот стратегический комплекс обладает уникальной способностью совершать облет планеты по совершенно произвольной траектории.