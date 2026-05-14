День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 15:33

Песков оценил реакцию на ракеты «Сармат»

Песков: живая реакция говорит о высоком значении «Сармата»

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Реакция на пуск ракетного комплекса «Сармат» свидетельствует о значимости разработки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводятся в канале Кремля в мессенджере МАКС, официальных заявлений относительно запуска со стороны иностранных государств он не видел, однако тема активно обсуждается в медиа.

Официальной реакции я, честно говоря, не видел. Но очень много шума в прессе, очень много разглагольствований. Кто-то говорит о том, что не признает реальность, что действительно русским удалось гарантировать свою безопасность таким образом на многое годы вперед, что соответствует действительности. Кто-то пытается, скажем так, умалять технические характеристики «Сармата», что не соответствует действительности, — пояснил Песков.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу назвал огромным триумфом российских инженеров, научно-исследовательских центров и военно-промышленного сектора удачное окончание тестов современного комплекса «Сармат». Он охарактеризовал данное вооружение как весьма значимый и масштабный проект.

Военный эксперт Владислав Шурыгин констатировал, что прошедшая испытания российская баллистическая ракета «Сармат» оставляет любые международные аналоги далеко позади по своей разрушительной силе. По словам аналитика, этот стратегический комплекс обладает уникальной способностью совершать облет планеты по совершенно произвольной траектории.

Власть
Дмитрий Песков
Сармат
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Воображаемый мир»: депутат о словах Зеленского про «справедливый» ответ РФ
В Минтруде назвали ожидания зумеров от первой работы
Пушилин рассказал о ситуации на подступах к Славянску
Ветеран ЦСКА призвал молодого игрока команды не переходить в Европу
Ветеран ЦСКА оценил шансы команды в последнем матче сезона РПЛ
В Крыму задержали водителя за нарушение ПДД после публикации видео
Украинский производитель дронов лишился офиса в Киеве
Лантратова ответила, как СВО вывела правозащитников на чистую воду
Полицейские в Ленобласти разыскали стрелка после конфликта
Известный комик из России назвал себя израильтянином
Парашютист погиб во время тренировочного прыжка в Ставропольском крае
«Он погиб»: Кличко стал «медиумом» и пообщался с мертвым бойцом ВСУ
Летнее тепло, грозы и небольшие дожди: погода в Москве в начале недели
Пашинян оценил новый закон о защите россиян за рубежом
Россиянам рассказали, как накопить миллионы рублей при скромных вложениях
В Совфеде ответили, что нужно учитывать США в переговорах по Украине
Кадровый эксперт рассказала, когда выгоднее увольняться
Рубио раскрыл, чью армию считает самой мощной в мире
Стало известно, когда начнутся поставки российских самолетов SJ-100
Названы потери Армении от выхода из ЕАЭС
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.