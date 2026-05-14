В МИД России указали, как спецслужбы Украины используют наркобизнес МИД РФ: спецслужбы Украины используют наркобизнес для вреда россиянам

Взрывной рост производства синтетических наркотиков произошел на Украине после начала СВО, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. По его словам, которые передает ТАСС, спецслужбы Украины используют наркобизнес для вреда россиянам.

В условиях СВО на Украине наблюдается взрывной рост производства синтетических наркотиков, в частности катинона и незаконного метадона. Известно, что украинские спецслужбы используют наркобизнес, чтобы целенаправленно причинять вред гражданам России, — сказал он.

Ранее задержание подростка с амфетамином у ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге привело к обнаружению крупного тайника с наркотиками. Там изъяли более 1,2 килограмма запрещенных веществ, а также весы и упаковочные материалы.

Также в Санкт-Петербурге задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте амфетамина через интернет. В квартире подозреваемого обнаружили и изъяли электронные весы, упаковку, около 50 подготовленных закладок.

