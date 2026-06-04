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04 июня 2026 в 15:17

Лидер Мали приедет на саммит Россия — Африка

Временный лидер Мали Ассими Гоита приедет на саммит Россия — Африка в Москве

Ассими Гоита Ассими Гоита Фото: Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости
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Временный президент Мали Ассими Гоита приедет на саммит Россия — Африка, который состоится в Москве осенью, сообщил ТАСС глава делегации республики на Петербургском международном экономическом форуме Мамаду Сатиги Диаките. По его словам, Бамако намерен использовать мероприятие для вывода двустороннего сотрудничества на новый уровень.

В первую очередь речь идет об обороне и безопасности. Диаките подчеркнул, что Мали ожидает развития взаимодействия в разных сферах — такого, каким оно было прежде с СССР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ и африканские государства ведут активную подготовку к саммиту, по итогам которого планируется подписание пакета важных документов. Эксперты с обеих сторон уже прорабатывают ключевые направления будущего долгосрочного сотрудничества.

До этого сообщалось, что визит лидера Ганы Джона Махамы в РФ для участия в саммите Россия — Африка запланирован на октябрь. В соответствии с указом российского президента от 25 марта, Москва в 2026 году примет третий саммит, а также прочие события в рамках этого формата.

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