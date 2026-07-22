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22 июля 2026 в 17:07

Политолог ответил, пригласят ли Россию на саммит G20

Политолог Самонкин: Россию могут пригласить на саммит G20

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президента России Владимира Путина могут пригласить на саммит G20, заявил ОТР председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства», эксперт и участник Изборского клуба, член молодежной ассамблеи Совбеза от РФ Юрий Самонкин. Он отметил, что приглашение также может получить глава МИД РФ Сергей Лавров.

[G20] — ближайшее мероприятие, где будут непосредственно двусторонние переговоры между Путиным и Трампом, действительно эта тенденция может сбыться. Потому что участие Путина выстроит еще большую двустороннюю заинтересованность в переговорах с Соединенными Штатами Америки, — заявил Самонкин.

Политолог подчеркнул, что США сейчас не поддерживают европейские тенденции. По его словам, у Трампа есть интерес не только в решении украинского вопроса, но и в восстановлении торгово‑экономических отношений с Россией.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия на саммите G20 в США будет представлена на высоком уровне. По его словам, это мероприятие не предполагает специальных приглашений, поэтому каждое государство участвует на том уровне, который выбирает само.

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