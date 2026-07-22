«Будет в любом случае»: Песков о формате участия России в саммите G20

«Будет в любом случае»: Песков о формате участия России в саммите G20 Песков: Россия на саммите G20 будет представлена на высоком уровне

Россия на саммите G20 в США будет представлена на высоком уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это мероприятие не предполагает специальных приглашений, поэтому каждое государство участвует на том уровне, который выбирает само. Брифинг Пескова транслируется в канале Кремля на платформе МАКС.

В любом случае наше участие в саммите будет на высоком уровне, эффективным и деятельным, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев сообщил, что американская сторона подает сигнал о желании видеть президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами. Подобная позиция исходит от представителей США, участвующих в подготовке встречи, уточнил он.

До этого шерпа РФ в «Группе двадцати», начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов заявил, что отдельные приоритеты, обозначенные США в рамках своего председательства в G20, соответствуют интересам России. Прежде всего это касается сферы энергетики.