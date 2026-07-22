В Москве рассказали о позиции США по приезду Путина на G20

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22 июля 2026 в 01:36

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Бердыев: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американская сторона подает сигнал о желании видеть президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. По его словам, подобная позиция исходит от представителей США, участвующих в подготовке встречи.

Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы, — рассказал Бердыев.

Такой подход продиктован не политическими мотивами, а практической логикой, отметил он. Окончательное решение об уровне участия российской стороны в саммите пока не принято.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС займут единую позицию по недопущению скандальных тем в повестку G20. Они последние два года пресекают попытки навязать дискуссии, которые тормозят масштабные реформы.

До этого министр финансов Антон Силуанов указал, что государственный долг России следует удерживать на безопасном уровне. Сейчас показатель составляет 17% ВВП и остается одним из самых низких среди стран G20. Сокращение бюджетного дефицита имеет принципиальное значение для стабильности страны.

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