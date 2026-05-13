Силуанов раскрыл, в чем Россия обходит страны «Большой двадцатки»

Силуанов заявил о важности сохранения госдолга России на безопасном уровне

Государственный долг России следует удерживать на безопасном уровне, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. Сейчас показатель составляет 17% ВВП и остается одним из самых низких среди стран G20. Глава Минфина также подчеркнул, что сокращение бюджетного дефицита является сложной задачей, однако это имеет принципиальное значение для финансовой стабильности государства.

Уровень госдолга России один из самых низких среди стран «Большой двадцатки» — около 17% ВВП. Важно сохранять его на безопасном уровне, — указал министр.

Силуанов назвал недальновидным подход западных стран, продолжающих увеличивать объем государственного долга. Он отметил, что дефицит бюджетов в этих государствах по-прежнему находится на высоком уровне и составляет 5–7% ВВП и выше. Министр обратил внимание, что в США, крупнейшей экономике мира, расходы на обслуживание госдолга уже достигают 17% всех бюджетных расходов.

Ранее Силуанов заявлял, что основой устойчивости финансовой системы России являются бюджетная дисциплина, накопленные резервы и независимая платежная инфраструктура. Он отметил, что российская экономика неоднократно проходила через внешние кризисы и потрясения.

