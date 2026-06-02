02 июня 2026 в 10:24

Постпред Украины в ООН выступил с антироссийским призывом к США и ЕС

Мельник призвал США и Европу сбивать российские ракеты над территорией Украины

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал США и европейские страны сбивать российские беспилотники и ракеты над украинской территорией. На заседании Совета Безопасности организации он заявил, что союзники Киева должны взять на себя соответствующее обязательство, передает «Укринформ».

Больше всего Украине необходимо обязательство наших европейских и наших американских партнеров активно перехватывать и уничтожать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, — говорится в сообщении.

Ранее информированный источник сообщил, что на неформальной встрече по Украине в Лондоне 29 мая европейские страны пришли к выводу, что «пора договариваться с РФ». В ходе консультаций также затрагивался вопрос антироссийских ограничений.

Кроме того, политолог Алексей Ярошенко заявил, что Евросоюз намеренно затягивает переговоры по Украине, чтобы отвлечь Россию. В то же время, отметил эксперт, европейские государства активно наращивают военный потенциал. Иллюзий насчет переговорного процесса у российского правительства нет, отметил он.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

